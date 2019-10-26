«Любила темненьким»: флирт Прохора Шаляпина с Аленой Кравец попал на видео

Похоже, Виталине Цымбалюк-Романовской пора начинать волноваться за сохранность своих отношений с Прохором Шаляпиным — артист без капли стеснения демонстрирует фривольное поведение в обществе других барышень. Неоднозначный ролик с участием Прохора появился в сторис профиля Instagram светской львицы Алены Кравец.

На видео Шаляпин сидит с моделью на диванчике, приобняв ее за плечи. Алена отчитывает Прохора за то, что мужчина осветлил волосы — по словам самой Кравец, певца она «любила темненьким». В ответ на претензии артист начинает оправдываться, сообщает издание «Дни.ру».

«Вот отрастает уже темненькое. Я верну, верну (темный цвет волос — Прим.ред.), обещаю тебе», — смеется Шаляпин.

Скорее всего, модель и певец просто позволили себе дружескую шутку. Однако с неформальным тоном они явно переборщили — их общение больше напоминало неловкий флирт, чем приятельское общение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Цымбалюк-Романовская и Шаляпин в шубах прогулялись по Красной площади.