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  4. «Любила темненьким»: флирт Прохора Шаляпина с Аленой Кравец попал на видео

«Любила темненьким»: флирт Прохора Шаляпина с Аленой Кравец попал на видео

, 16:32 Видео 117

Певец принялся рассыпаться в обещаниях сделать прическу, которая больше нравится модели.

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Фото, видео: Instagram @kravetsalena

Похоже, Виталине Цымбалюк-Романовской пора начинать волноваться за сохранность своих отношений с Прохором Шаляпиным — артист без капли стеснения демонстрирует фривольное поведение в обществе других барышень. Неоднозначный ролик с участием Прохора появился в сторис профиля Instagram светской львицы Алены Кравец.

На видео Шаляпин сидит с моделью на диванчике, приобняв ее за плечи. Алена отчитывает Прохора за то, что мужчина осветлил волосы — по словам самой Кравец, певца она «любила темненьким». В ответ на претензии артист начинает оправдываться, сообщает издание «Дни.ру».

«Вот отрастает уже темненькое. Я верну, верну (темный цвет волос — Прим.ред.), обещаю тебе», — смеется Шаляпин.

Скорее всего, модель и певец просто позволили себе дружескую шутку. Однако с неформальным тоном они явно переборщили — их общение больше напоминало неловкий флирт, чем приятельское общение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Цымбалюк-Романовская и Шаляпин в шубах прогулялись по Красной площади.

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