Одаренные ученики со всей России собрались на форуме «ПроеКТОрия»

Владимир Путин принял участие во Всероссийском открытом уроке «Школа завтрашнего дня» и рассказал собравшимся, как выбирал профессию.

Президент признался, что вел долгие дискуссии с родителями и тренером — обсуждали, куда отправиться учиться после школы.

А тем, кто еще только собирается сделать свой выбор, глава государства дал ценные напутствия.

Говорили о самых востребованных профессиях и о том, как найти дело, которому захочется посвятить всю жизнь. Подробности у Натальи Кириловой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин дал школьникам совет по выбору будущей профессии.