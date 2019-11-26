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  4. Одаренные ученики со всей России собрались на форуме «ПроеКТОрия»

Одаренные ученики со всей России собрались на форуме «ПроеКТОрия»

, 20:09 Эфирная новость 46

Владимир Путин провел урок для школьников в режиме телемоста.

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Фото, видео: Facebook / proektoria, 5-tv.ru

Владимир Путин принял участие во Всероссийском открытом уроке «Школа завтрашнего дня» и рассказал собравшимся, как выбирал профессию.

Президент признался, что вел долгие дискуссии с родителями и тренером — обсуждали, куда отправиться учиться после школы.

А тем, кто еще только собирается сделать свой выбор, глава государства дал ценные напутствия.

Говорили о самых востребованных профессиях и о том, как найти дело, которому захочется посвятить всю жизнь. Подробности у Натальи Кириловой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин дал школьникам совет по выбору будущей профессии.

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