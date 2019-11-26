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Путин дал школьникам совет по выбору будущей профессии

, 16:47 | Василий Заика Видео 106

Президент России рассказал учащимся, почему важно добиваться пусть маленьких, но результатов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /President of Russia, 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на всероссийском открытом уроке «Школа завтрашнего дня» на полях форума профессиональной навигации «Проектория» в Ярославле дал школьникам совет по выбору будущей профессии.

«Должно быть что-то внутри. Щелкнуть должно в какой-то момент, чтобы человек понял, что вот здесь он добьется максимального результата», — заявил Владимир Путин.

Глава российского государства, помимо прочего, призвал учащихся не переживать из-за отсутствия у них так называемой усидчивости. Терпение и выдержка появятся в тот момент, когда найдется дело по душе.

«Когда человек занимается любимым делом, он не замечает времени, которое летит вокруг него, он из времени уходит, усидчивость появляется мгновенно».

Также во время телемоста на форуме «Проектория» Владимир Путин рассказал учащимся, почему важно добиваться пусть маленьких, но результатов.

«Как только вы будете заниматься любимым делом, вы будете добиваться маленьких результатов — все сложится сразу. Я хочу пожелать всем, кто выбирает сейчас себя, выбирает свою жизнь, профессию, свое будущее, тщательно над этим работать», — заключил российский лидер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал указ об отмене выплат в 50 рублей по уходу за ребенком. Согласно документу, изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.

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