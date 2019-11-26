Один человек погиб и шестеро пострадали в результате наезда автомобиля на толпу пешеходов в Тамбове. 5-tv.ru публикует видео с места происшествия.

Судя по кадрам, на месте происшествия уже работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи. В центре перекрестка можно увидеть один разбитый автомобиль. На внушительном удалении от него находится второй — он врезался в стену дома.

Масштабное ДТП произошло вечером 26 ноября. На пересечении улиц Советская и Астраханская столкнулись три автомобиля. От удара одна иномарка вылетела на тротуар. Там стояла толпа пешеходов, ожидавших зеленого сигнала светофора.

Всех пострадавших доставили в больницы. Как стало известно 5-tv.ru, четверо из них находятся в состоянии легкой степени тяжести, один — в средней. По информации KP.RU, пострадали не шесть, а семь человек. Из них пятеро — в тяжелом состоянии, еще двое — средней степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом жутком ДТП — в Краснодаре легковушка сбила отца и дочь на электросамокате.