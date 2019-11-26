Двое детей умерли в Крыму в результате отравления неизвестным веществом

Двое детей скончались в Крыму в результате отравления неизвестным веществом. Трагедия произошла в одной из семей, проживающих в Железнодорожном районе Симферополя, сообщает региональный СК.

По информации следователей, мать вызвала «скорую» троим детям, внезапно почувствовавшим себя плохо. Пока медики мчались на вызов 10-месячный мальчик умер. Женщину с восьмилетней дочерью и пятилетним сыном срочно доставили в больницу. Вскоре после госпитализации девочка скончалась.

В настоящий момент жительница Симферополя с оставшимся в живых мальчиком находится в реанимации.

Следователи совместно с экспертами провели осмотр квартиры, где проживала семья, и проверили газовое и вентиляционное оборудование. По предварительным данным, технических неисправностей выявлено не было.

«Следствие рассматривает все возможные версии произошедшей трагедии, приоритетная из которых — отравление веществом неясной этиологии. Назначены все виды судебно-медицинских экспертиз и иные исследования для установления источника и точной причины смерти», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Расследование ЧП взято под контроль руководством Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю.

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