«Купальника не было»: Дакота после липосакции показала идеальную фигуру на пляже

Рита Дакота отдыхает на залитых солнцем пляжах Израиля. Певица поделилась в Instagram снимком, на котором позирует в черном откровенном комплекте белья. Поп-дива призналась — купальника с собой она не прихватила. Звезда попросту не ожидала, что осмелится искупаться в прохладном ноябрьском море.

«Холодно, бодро, весело. Купальника не было, так что это верх от концертного костюма и трусы. На случай, если спросите», — поделилась знаменитость.

Instagram @ritadakota

Поклонники восхитились идеальной фигурой Риты Дакоты. В комментариях под публикацией фанаты оставили сотни восторженных сообщений. Пресс, подтянутые ягодицы, стройный ноги буквально свели подписчиков с ума.

«Божественно красивая»;

«Богиня красоты!»

«Идеальный пресс! Идеальная ты!» — написали фолловеры.

Среди многочисленных пользователей соцсети нашлись те, кто напомнил певице — идеальная фигура вовсе не ее заслуга. Дело в том, что недавно Рита Дакота сделала липосакцию, пишет Утро.ру. К пластическим хирургам исполнительница обратилась после родов, когда никакой фитнес и диеты уже не помогали.

Хейтеры обвинили звезду в неестественности и злоупотреблении пластикой. Однако настоящие поклонники знаменитости тут же встали на ее защиту.

«Комментарии, когда женщина, указывает другой женщине на ее ягодицы или пресс: „ага-пластика“ — объясняются банальной завистью. Втайне эти женщины мечтают тоже о такой же попе и о такой красоте», — заявил фанат певицы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рита Дакота сделала татуировку ко дню рождения дочери.