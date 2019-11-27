Лайфхаки вместо дворников: на Сахалине чиновники посоветовали жителям как бороться с гололедом

На Сахалине, чиновники предложили оригинальный способ борьбы с гололедом. Местным жителям рекомендовали наклеить на подошву обуви изоленту, либо лейкопластырь.

Соответствующую памятку администрация города Поронайска разместила на своем сайте. При этом чиновники считают этот метод одним из самых эффективных при гололеде.

Кроме этого горожан уже заранее предупреждают о том, что чистить зимой крыши власти тоже не собираются. Людям предлагают обязательно смотреть на улице вверх, чтобы вовремя заметить падающие с карнизов сосульки.



Ну, а в Благовещенске горожане не стали дожидаться подобных предложений от администрации. Бороться с гололедом они решили сами. Жители нескольких дворов собрали деньги, закупили песок. И каждое утро добровольцы посыпают им дорожки и проезды внутри квартала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что десятки поселков на Сахалине более суток остались без света из-за метели.