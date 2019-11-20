Десятки поселков на Сахалине более суток остались без света из-за метели

Десятки поселков Сахалинской области больше суток остаются без света из-за метели и штормового ветра. В регионе перекрыты дороги, со сбоями работает паромная переправа.

Движение транспорта парализовано и в Хабаровском крае. Количество аварий на дорогах растет с каждым часом, на некоторых участках машины не могут преодолеть подъемы. Пробки оцениваются в максимальные десять баллов.

На север Красноярского края и в Тюмень пришли аномальные морозы. В некоторых районах температура опустилась до минус 47-ми градусов.

А в Москве синоптики ожидают другого рекорда. В ближайшие сутки атмосферное давление поднимется до 771-го миллиметра ртутного столба — это станет историческим максимумом всего ноября. Кроме того, в столице ожидаются туманы и гололед.

К чему привозят ледяные дожди увидели жители канадской провинции Квебек. Там осадки стали причиной отмены занятий в школах. На дорогах Монреаля — десятки аварий. А тротуары больше напоминают зеркало. В местные травмпунктах обратились десятки людей.