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  4. Десятки поселков на Сахалине более суток остались без света из-за метели

Десятки поселков на Сахалине более суток остались без света из-за метели

, 6:23 Эфирная новость 51

Движение парализовано и в Хабаровском крае. Пробки оцениваются в максимальные десять баллов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Saqib Majeed, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4100

Десятки поселков Сахалинской области больше суток остаются без света из-за метели и штормового ветра. В регионе перекрыты дороги, со сбоями работает паромная переправа.

Движение транспорта парализовано и в Хабаровском крае. Количество аварий на дорогах растет с каждым часом, на некоторых участках машины не могут преодолеть подъемы. Пробки оцениваются в максимальные десять баллов.

На север Красноярского края и в Тюмень пришли аномальные морозы. В некоторых районах температура опустилась до минус 47-ми градусов.

А в Москве синоптики ожидают другого рекорда. В ближайшие сутки атмосферное давление поднимется до 771-го миллиметра ртутного столба — это станет историческим максимумом всего ноября. Кроме того, в столице ожидаются туманы и гололед.

К чему привозят ледяные дожди увидели жители канадской провинции Квебек. Там осадки стали причиной отмены занятий в школах. На дорогах Монреаля — десятки аварий. А тротуары больше напоминают зеркало. В местные травмпунктах обратились десятки людей.

Тема:
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