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  4. «Трудно бабушкой назвать!» В сети появилось фото Пугачевой с внуками

«Трудно бабушкой назвать!» В сети появилось фото Пугачевой с внуками

, 6:42 | Светлана Александрова Фото 1 232

На архивном снимке Алла Борисовна стоит на лестнице с Дени и Клавдией.

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Фото, видео: Instagram @allapugachevaandherfamily, @alla_orfey

На одной из фанатских страничек Аллы Пугачевой в Instagram появилось трогательное фото, на котором Примадонна запечатлена с внуками — детьми Кристины Орбакайте Дени и Клавдией. Все трое стоят обнявшись на лестнице. Алла Борисовна при этом одета как сверстница подростков — в рваные джинсы и голубую ветровку, в руках держит молодежный рюкзачок.

Instagram @allapugachevaandherfamily

Поклонники Пугачевой с удовольствием отмечают, что на лицах у всей счастливый троицы неподдельные улыбки.

«Бабуля, как подружка»;

«Супер-бабушка!»

«Трудно бабушкой назвать!»

«Ничего не подпишешь, внуки есть внуки»;

«Видимо, Дени очень ласковый, добрый», — комментируют фото пользователи.

Как известно, у Аллы Пугачевой есть еще один внук. Самому старшему сыну Кристины Орбакайте — Никите Преснякову 28 лет, летом 2017 года он женился на Алене Красновой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в День матери Алла Пугачева и Максим Галкин выложили в сеть фотографии своих мам в юности.

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