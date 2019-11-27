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«Четыре года без спорта»: почему WADA позволяет себе так обращаться с российскими атлетами

, 5:37 Эфирная новость 108

Итоговое решение должно быть принято 9 декабря в Париже.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Chernykh; 5-tv.ru

Россияне весь день следят за сообщениями из высоких спортивных инстанций. Планы «Всемирного антидопингового агентства» снова поставили наших спортсменов под угрозу изоляции.

Комитет по соответствию WADA рекомендовал Исполкому: отстранить Россию от международных турниров; сборной запретить выступать под национальным флагом, а стране подавать заявки на международные соревнования. И все — на четыре года. Так указано в заявлении организации. Итоговое решение примут 9 декабря в Париже.

Почему WADA позволяет себе так обращаться с нашими спортсменами — разбирался Алексей Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению министра спорта РФ Павла Колобкова, комитет WADA не услышал позицию российских экспертов.

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