«Четыре года без спорта»: почему WADA позволяет себе так обращаться с российскими атлетами

Россияне весь день следят за сообщениями из высоких спортивных инстанций. Планы «Всемирного антидопингового агентства» снова поставили наших спортсменов под угрозу изоляции.

Комитет по соответствию WADA рекомендовал Исполкому: отстранить Россию от международных турниров; сборной запретить выступать под национальным флагом, а стране подавать заявки на международные соревнования. И все — на четыре года. Так указано в заявлении организации. Итоговое решение примут 9 декабря в Париже.

Почему WADA позволяет себе так обращаться с нашими спортсменами — разбирался Алексей Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению министра спорта РФ Павла Колобкова, комитет WADA не услышал позицию российских экспертов.