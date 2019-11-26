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Павел Колобков: Комитет WADA не услышал позицию российских экспертов

, 18:34 | Василий Заика Интервью 81

По мнению министра спорта РФ, РУСАДА имеет достаточно юридических оснований для оказания защиты российскому спорту.

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Фото, видео: REUTERS /AGENCJA GAZETA, Минспорта РФ

Тема:
Допинговый скандал 274

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства не принял во внимание позицию российских экспертов, связанную с полученными рекомендациями комиссии по соответствию WADA.

«Наши эксперты, представляющие российские институты, встречались с ними. Обсуждали все вопросы, связанные с этим докладом. К сожалению, позиция наших экспертов не была услышана и были приняты эти рекомендации», — сказал Павел Колобков.

Глава Минспорта РФ отметил, что рекомендации, основанные на проведенном анализе департамента по расследованию WADA, будут рассмотрены 9 декабря на заседании исполкома агентства. Принимаемое решение будет основываться на указанном докладе.

«Уже сейчас я вижу определенные противоречия, но надо сказать, что, по моему мнению, решение исполкома WADA будет основано на докладе. Говорить, что все эти рекомендации и все санкции будут приняты советом учредителей, преждевременно», — сказал министр спорта РФ.

Павел Колобков выразил мнение, что российские специалисты, в случае, если дело об отстранении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дойдет до рассмотрения в суде, смогут привести достаточное количество значимых аргументов и в результате оказать защиту российскому спорту.

«Если РУСАДА будет оспаривать это решение, рассмотрение перейдет в плоскость рассмотрения в кассационном арбитражном суде, где заново будут рассмотрены все доказательства, заново будут допрошены все свидетели, эксперты. И я уверен, наши эксперты найдут достаточно аргументов, чтобы ответить на многие вопросы», — отметил Павел Колобков.

Министр спорта добавил, что российская сторона честно выполняла свои обязательства и предлагала совместное исследование базы данных. В ведомстве заинтересованы в дальнейшем совместном сотрудничестве.

«Безусловно, мы, как никто другой, заинтересованы в том, чтобы закончилась эта история, и российские спортсмены наряду с другими участвовали в соревнованиях, чтобы закончились эти обвинения в манипуляциях. Поэтому мы и дальше будем взаимодействовать — готовы на дальнейшее сотрудничество, в том числе и в рамках всех необходимых расследований», — заключил Колобков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что WADА рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады на четыре года. Таким образом, антидопинговый комитет второй раз подряд ограничивает российских спортсменов в праве представлять свою страну на международных соревнованиях.

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