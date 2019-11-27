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«Водитель резко затормозил и не справился с управлением» — пассажир попавшего в ДТП автобуса

, 2:20 | Марина Неруцких Эксклюзивное интервью 8

В результате аварии с туристическим автобусом в Доминиканской республике пострадали граждане России.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / www.7aktuell.de/Fabian Geier; 5-tv.ru

Пассажир автобуса, попавшего в ДТП в Доминиканской республике рассказал примерную версию причины аварии. В интервью 5-tv.ru Григорий Горбачев поведал, что ехал на одном из задних сидений транспортного средства, поэтому точно не может описать, что произошло. Однако по словам впереди сидящих туристов, из-за внезапно изменившейся дорожной ситуации, водителю пришлось применить резкое торможение. В результате автобус занесло, шофер потерял контроль над транспортным средством и машина опрокинулась.

Наш соотечественник также поведал, что местные службы оперативно отреагировали на дорожное происшествие. К месту аварии были направлены спасатели, а также медики, в том числе на вертолетах.

По словам Григория Горбачева, автобус вез туристов в аэропорт.

Авария, в которой пострадали граждане РФ произошла 26 ноября примерно в 23.00 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что троих пострадавших в ДТП с автобусом в Доминикане оперируют.

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