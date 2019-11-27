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  4. В Петербурге стартовал Международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур»

В Петербурге стартовал Международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур»

, 7:35 Эфирная новость 38

Мероприятие собрало акул пера из 35 стран мира и полусотни российских регионов.

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Фото, видео: Instagram @name_of_russia; 5-tv.ru

В Петербург съехались акулы пера из 35 стран мира и полусотни регионов России, чтобы познакомиться и поделиться опытом. В городе на Неве стартовал Международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур».

Слет проходит в Эрмитаже. Программа у репортеров насыщенная и разнообразная. На конференции, например, обсудят, чем интересны аудитории новые формы диалога, а также, какую роль в медиапространстве играют блогеры. Еще одна тема, которую организаторы намерены поднять на форуме, это распространение фейковых новостей в сети.

«Почти на 95% пресса США, Германии и Франции пишет о России только в двух вариантах: или плохо или никак. Вот такие форумы, как этот „Диалоги культур“, они помогают менять эту картину. Помогают нам встретиться, пообщаться друг с другом», — уверен председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

В рамках форума журналисты примут участие в конкурсе на лучший сценарий репортажей о Петре I и побывают на экскурсиях в трех древних городах: Выборге, Пскове и Великом Новгороде.

Ранее в Петербурге прошел Международный культурный форум. На него в Северную столицу съехались более 35 тысяч человек из 90 стран мира.

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