В Петербурге подвели итоги Международного культурного форума

В культурной столице подводят итоги масштабного Культурного форума. В Петербурге развернулись десятки представлений, кинопремьер, мастер-классов, концертов. В форуме приняли участие 35 тысяч гостей из 90 стран. А главными в этом году стали представили Китая. Корреспондент МИЦ «Известия» Ян Воскресенский посетил яркий финал форума. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что во время Культурного форума Николай Цискаридзе попросил правительство вернуть отсрочку от армии музыкантам и танцорам.