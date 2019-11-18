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  4. В Петербурге подвели итоги Международного культурного форума

В Петербурге подвели итоги Международного культурного форума

, 10:02 Эфирная новость 28

Принять участие в нем съехались более 35 тысяч человек из 90 стран мира.

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Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев, 5-tv.ru

В культурной столице подводят итоги масштабного Культурного форума. В Петербурге развернулись десятки представлений, кинопремьер, мастер-классов, концертов. В форуме приняли участие 35 тысяч гостей из 90 стран. А главными в этом году стали представили Китая. Корреспондент МИЦ «Известия» Ян Воскресенский посетил яркий финал форума. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что во время Культурного форума Николай Цискаридзе попросил правительство вернуть отсрочку от армии музыкантам и танцорам.

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