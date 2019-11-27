Ирина Аллегрова оказалась в центре скандала из-за отмены концерта

Певица Ирина Аллегрова не стала выступать в Мурманске из-за низкой наполняемости зала. Зрителей об отмене концерта не предупредили, что привело к скандалу и панике, сообщает ТВ-21.

«В Мурманске народ пришел к концертному залу и увидел закрытые двери. Выступление Аллегровой отменили, но никого о том, что Ирина не приедет, не оповестили. Люди были в ужасе: столько негатива было слышно в адрес Ирины, что не передать словами», — сказал очевидец.

Концерт отменили якобы из-за низкой наполняемости зала. Это объясняется двумя причинами. Во-первых, дороговизной билетов — их стоимость достигала семи тысяч рублей. Во-вторых, билет на выступление Аллегровой можно было купить только по интернету. Не все из ее слушателей оказались готовы к переменам.

Один из фанатов певицы сказал, что после отмены концерта возникла паника. Люди не знали, как вернуть деньги за билеты. По его словам, интернет-касса начала «глумиться, выставляя невыполнимые требования» для возврата денег. Вдобавок, там отказались возвращать комиссию, взимаемую при покупке.

«Покупали через сайт несколько билетов. Комиссию никто не вернет. Одним словом, кидалово», — жалуются фанаты.

Сама Аллегрова пока не прокомментировала ситуацию. Она готовится к концертам в Нижневартовске и Сургуте. Там организаторам удалось продать большую часть билетов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Аллегрова владеет недвижимостью в Италии. Однажды певица случайно вторглась там в чужие владения.