  1. Пятый канал
  4. Ирина Аллегрова оказалась в центре скандала из-за отмены концерта

Ирина Аллегрова оказалась в центре скандала из-за отмены концерта

, 13:15 | Игорь Рязов Видео 470

«Шальная императрица» не стала выступать в Мурманске из-за низкой наполняемости зала, пишут местные СМИ.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com /Anatoly Lomohov, /Pravda Komsomolskaya, /Viktor Pogontsev

Певица Ирина Аллегрова не стала выступать в Мурманске из-за низкой наполняемости зала. Зрителей об отмене концерта не предупредили, что привело к скандалу и панике, сообщает ТВ-21.

«В Мурманске народ пришел к концертному залу и увидел закрытые двери. Выступление Аллегровой отменили, но никого о том, что Ирина не приедет, не оповестили. Люди были в ужасе: столько негатива было слышно в адрес Ирины, что не передать словами», — сказал очевидец.

Концерт отменили якобы из-за низкой наполняемости зала. Это объясняется двумя причинами. Во-первых, дороговизной билетов — их стоимость достигала семи тысяч рублей. Во-вторых, билет на выступление Аллегровой можно было купить только по интернету. Не все из ее слушателей оказались готовы к переменам.

Один из фанатов певицы сказал, что после отмены концерта возникла паника. Люди не знали, как вернуть деньги за билеты. По его словам, интернет-касса начала «глумиться, выставляя невыполнимые требования» для возврата денег. Вдобавок, там отказались возвращать комиссию, взимаемую при покупке.

«Покупали через сайт несколько билетов. Комиссию никто не вернет. Одним словом, кидалово», — жалуются фанаты.

Сама Аллегрова пока не прокомментировала ситуацию. Она готовится к концертам в Нижневартовске и Сургуте. Там организаторам удалось продать большую часть билетов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Аллегрова владеет недвижимостью в Италии. Однажды певица случайно вторглась там в чужие владения.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.97
-0.05 70.44
-0.08
ТОП-5 самых неверных партнеров по знаку зодиака

Последние новости

21:56
В каких условиях содержится Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки
21:41
Собчак пришлось оправдываться перед героями своего шоу
21:28
Одесские гинекологи продавали видео осмотра пациенток порносайтам
21:15
Лидер Uma2rman Владимир Кристовский станет отцом в шестой раз
20:58
Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь рассказала, от чего страдает в Турции
20:47
Что известно об убийцах главы центра «Э» по Ингушетии

Сейчас читают

Сын Сафронова, застрявший в унитазе самолета, подаст в суд на снявшего видео
ТОП-5 самых неверных партнеров по знаку зодиака
Гороскоп на 27 ноября: Венера в Близнецах принесет легкость в общении с противоположным полом

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]