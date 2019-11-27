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  4. Экс-супруга хоккеиста Зайцева обвинила его семью в похищении детей

Экс-супруга хоккеиста Зайцева обвинила его семью в похищении детей

, 15:00 | Карина Бернтгольц 698

Маргарита Зайцева сообщила в полицию, что родственники спортсмена напали на няню малышей и увезли их. Узнав об этом, защитник Ottawa Senators вернулся в Россию.

Фото: Instagram @the_ruby22

Бывшая жена российского хоккеиста Никиты Зайцева Маргарита заявила в полицию о том, что неизвестные люди напали на няню их детей, порезали ей ухо и увезли малышей в неизвестном направлении. Женщина подозревает, что к инциденту причастны родственники ее экс-супруга. По мнению Маргариты Зайцевой, наследников удерживает отец защитника Ottawa Senators, пишет РЕН ТВ.

Бывшая жена спортсмена обратилась за помощью к адвокатам и вместе с ними прибыла в отдел полиции, за которым закреплен адрес родственников, где по ее мнению, сейчас якобы и находятся похищенные дети. Она потребовала выбить дверь в квартиру близких Никиты Зайцева, однако до завершения расследования правоохранители отказались это делать.

В свою очередь, сам хоккеист, узнав о случившемся, вернулся из Канады в Россию и пропустил домашний матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс». Причиной отъезда, по словам спортсмена, стали семейные обстоятельства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Денис Глушаков требует через суд взыскать у экс-супруги 204 миллиона рублей.

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