Наталья Власова поделилась роликом с откровенными сценами

Певица Наталья Власова порадовала поклонников новым видеороликом на сингл «Скучаю». Режиссером нового клипа выступил лауреат премии Грэмми Георгий Гаврилов, который уже работал с российскими звездами эстрады. Власова поделилась работой на своей странице в Instagram.

«Наконец готово наше маленькое кино!» — подписала пост звезда.

В новом клипе вместе с Натальей снимался актер Павел Баршак. Известно, что по сценарию в ролике есть постельные сцены, однако исполнительницу не смутило их наличие. Поклонников артистки такие откровенные кадры также не вогнали в краску, наоборот, они пришли в восторг от ее новой работы.

«Наташа — это бомба. Это нереально я прям переживала за финал. Оба молодцы. Браво»;

«Очень достойно, просто блеск»;

«Как трогательно… Все себя узнали в этом клипе, я думаю! Обожаю эту прекрасную певицу», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Гарик Харламов снялся в новом клипе Глюкозы.