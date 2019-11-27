Наталья Власова поделилась роликом с откровенными сценами

Певица Наталья Власова порадовала поклонников новым видеороликом на сингл «Скучаю». Режиссером нового клипа выступил лауреат премии Грэмми Георгий Гаврилов, который уже работал с российскими звездами эстрады. Власова поделилась работой на своей странице в Instagram.
«Наконец готово наше маленькое кино!» — подписала пост звезда.
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Наконец готово наше маленькое кино! ПРЕМЬЕРА! Режиссер клипа — лауреат премии Грэмми Georgy Gavrilov. Приятного просмотра и пишите сразу свои впечатления — мне интересно мнение каждого из вас! музыка и слова мои Приятно, что песня многим пришлась по душе. За месяц почти миллион прослушиваний — спасибо большое ВСЕМ! и нашей большой и талантливой команде в первую очередь. 29 ноября (уже в ближайшую пятницу!) — МОСКВА VEGAS CITY HALL — Большой Юбилейный концерт. начало в 20:00 И я очень жду вас. Обнимаююю каждого! Ps. Еще осталось немного билетов -ссылка в шапке
В новом клипе вместе с Натальей снимался актер Павел Баршак. Известно, что по сценарию в ролике есть постельные сцены, однако исполнительницу не смутило их наличие. Поклонников артистки такие откровенные кадры также не вогнали в краску, наоборот, они пришли в восторг от ее новой работы.
«Наташа — это бомба. Это нереально я прям переживала за финал. Оба молодцы. Браво»;
«Очень достойно, просто блеск»;
«Как трогательно… Все себя узнали в этом клипе, я думаю! Обожаю эту прекрасную певицу», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Гарик Харламов снялся в новом клипе Глюкозы.