«Это вранье!»: Отец хоккеиста Зайцева опроверг обвинения в похищении внуков

Отец российского хоккеиста Никиты Зайцева, которого бывшая супруга спортсмена Маргарита подозревает в похищении детей, рассказал свою версию произошедшего. В интервью 5-tv.ru Игорь Зайцев пояснил, что на данный момент суд еще не вынес решения по поводу того, с кем останутся наследники пары, однако, невзирая на это, их мать запрещает защитнику Ottawa Senators встречаться с малышами.

Тем не менее глава семейства захотел увидеться со своими наследниками. Он вернулся из Канады в Россию и застал детей в компании посторонних женщин. В результате хоккеист забрал своих малышей, а Маргарита Зайцева написала заявление в полицию об их похищении, отметил отец спортсмена.

«Это вранье какое-то. В этой ситуации разбирается полиция. В этой ситуации предоставлены видеоматериалы полиции, что детей забирал сын, то есть мой сын, отец этих детей. <…> Пока не принято решение суда, с кем будут проживать дети, Маргарита не давала увидеться отцу с ребенком. Он приехал, увидел, что их водят какие-то посторонние женщины, и, соответственно, забирал их», — рассказал Игорь Зайцев.

По его словам, произошедший инцидент расследует полиция. Ей были предоставлены видеоматериалы, подтверждающие, что наследники защитника Ottawa Senators содержались в неблагополучной обстановке. В частности, они подвергались издевательствам и становились свидетелями полового акта.

«В полицию предоставлены материалы, как она издевается над одной из внучек моих, предоставлены материалы, как она принимает наркотики, как она совокупляется с голым мужчиной в тот момент, когда там находятся дети», — пояснил Игорь Зайцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Маргарита Зайцева заявила в полицию о том, что неизвестные люди напали на няню их детей, порезали ей ухо и увезли малышей в неизвестном направлении.