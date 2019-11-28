Шаляпин о ревности Цымбалюк-Романовской к его бывшей жене: «Это ее проблемы»

Певец Прохор Шаляпин пришел на премию «Лидеры мнений 2019» в компании бывшей жены Ларисы Копейкиной. Пара вызвала горячие споры, многие поклонники даже подумали, что они снова вместе. Слухи развеял Прохор, который рассказал, ревнует ли его новая возлюбленная — Виталина Цымбалюк-Романовская, пишут «Дни.ру».

Фанаты Ларисы и Прохора удивляются, как им удалось сохранить теплые отношения после громкого развода. По словам Копейкиной, пару спасает любовь друг другу. Прохор тотчас согласился с подругой и добавил, что, несмотря на частые перепалки, они всегда могут прийти к миру.

«Драка за дракой, но после любой драки наступает перемирие. Перебесились, передурачились и все. Все наладилось», — восклицает Шаляпин.



YouTube / Дни.ру

Глядя на такое трепетное и, может быть, даже более чем дружеское общение, журналист поинтересовалась, как к тесным контактам Шаляпина и Копейкиной относится нынешняя пассия артиста — Виталина Цымбалюк-Романовская.

Артист дал понять, что возлюбленная не скрывает ревность. Певец развел руками, показав, что уделять повышенное внимание этой проблеме он не намерен.

«Ревнует. Но это ее проблемы, я-то здесь при чем?» — заявил Прохор.

Сам Шаляпин не намерен прекращать общение с Копейкиной. Он объясняет это тем, что не ревнует Цымбалюк к бывшему мужу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Цымбалюк-Романовская прошлась по подиуму с Прохором Шаляпиным.