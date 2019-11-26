Цымбалюк-Романовская прошлась по подиуму с Прохором Шаляпиным

Виталина Цымбалюк-Романовская трогательно поздравила с днем рождения возлюбленного Прохора Шаляпина. Для этого она выложила в Instagram видеозапись их прохода по подиуму во время Международной ювелирной недели моды Estet Fashion Week. Там пара появилась в нарядах с традиционными русскими узорами. На самой пианиске был сарафан и кокошник, который в посте она почему-то назвала короной.

«Love is… когда можно надеть корону на голову и пройтись по подиуму за ручку. Дорогой! С днем рождения! Пусть каждый год все пожелания твоих друзей, близких и поклонников сбываются», — написала Цымбалюк-Романовская.

Instagram @shalyapin_official

Видео со счастливыми влюбленными поклонники встретили с восторгом.

«Красивые наряды! Молодцы!

«Такая маленькая, хрупкая как девочка»;

«Круто, вы красавица!», — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Прохор Шаляпин решил стать папой и признал сына от Татьяны Гудзевой. С ней певец встречался до романа с Цымбалюк-Романовской.