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Цымбалюк-Романовская прошлась по подиуму с Прохором Шаляпиным

, 13:48 | Валентин Черников Видео 2 515

Звездная пара покрасовалась во время ювелирной недели моды Estet Fashion Week. Видео счастливого момента пианистка выложила в Instagram, чтобы поздравить возлюбленного с днем рождения.

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Фото, видео: Instagram @shalyapin_official

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Джигарханян — Цымбалюк-Романовская 85

Виталина Цымбалюк-Романовская трогательно поздравила с днем рождения возлюбленного Прохора Шаляпина. Для этого она выложила в Instagram видеозапись их прохода по подиуму во время Международной ювелирной недели моды Estet Fashion Week. Там пара появилась в нарядах с традиционными русскими узорами. На самой пианиске был сарафан и кокошник, который в посте она почему-то назвала короной.

«Love is… когда можно надеть корону на голову и пройтись по подиуму за ручку. Дорогой! С днем рождения! Пусть каждый год все пожелания твоих друзей, близких и поклонников сбываются», — написала Цымбалюк-Романовская.

Instagram @shalyapin_official

Видео со счастливыми влюбленными поклонники встретили с восторгом.

«Красивые наряды! Молодцы!

«Такая маленькая, хрупкая как девочка»;

«Круто, вы красавица!», — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Прохор Шаляпин решил стать папой и признал сына от Татьяны Гудзевой. С ней певец встречался до романа с Цымбалюк-Романовской.

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