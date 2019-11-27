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Мосгорсуд простил долг в два миллиарда рублей дворнику из Подмосковья

, 18:28 | Карина Бернтгольц 236

Несколько лет назад Светлана Бодрова не глядя подписала документы, став соучредителем фирмы, взявшей в банке кредит на сумму 32 миллиона долларов.

Фото: mos-gorsud.ru

Московский городской суд отменил решение о взыскании двух миллиардов рублей с дворника из Воскресенска Светланы Бодровой. Об этом сообщают РИА Новости.

Несколько лет назад 47-летняя женщина при устройстве на работу по невнимательности подписала документы, согласно которым стала соучредителем фирмы, взявшей в банке кредит на сумму 32 миллиона долларов (примерно два миллиарда рублей).

Спустя некоторое время организация была ликвидирована, банк лопнул, а судебные приставы обязали жительницу Воскресенска выплатить задолженность. За счет оплаты кредита ежемесячно должна была уходить половина зарплаты дворника, которая равна 15 тысячам рублей. Таким образом, чтобы полностью погасить всю сумму, Светлане пришлось бы работать около 260 тысяч лет.

Женщина обжаловала решение инстанции. При рассмотрении апелляции учитывался тот факт, что ранее дело обсуждалось заочно, без участия ответчиков. В результате Мосгорсуд встал на сторону Бодровой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что омбудсмен Подмосковья был готов помочь дворнику с долгом в два миллиарда рублей.

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