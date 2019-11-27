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В сети появились скандальные кадры с бывшей женой хоккеиста Зайцева

, 18:01 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное видео 1 476

Видео было опубликовано на фоне скандала, разгоревшегося после похищения детей бывшей супруги спортсмена.

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Фото, видео: Instagram @the_ruby22, 5-tv.ru

В сети появились кадры, на которых якобы запечатлена бывшая жена хоккеиста Никиты Зайцева Маргарита, сообщает РЕН ТВ. Видеозапись была опубликована на фоне скандала, который разгорелся вокруг семьи спортсмена.

Экс-супруга защитника хоккейного клуба Ottawa Senators сообщила в полицию о похищении детей. По подозрению женщины, к этому может быть причастен отец ее бывшего мужа. В свою очередь, сам Игорь Зайцев утверждает, что не имеет отношения к произошедшему. По его словам, детей забрал сам хоккеист из дома Маргариты, где они якобы содержались в неблагополучных условиях. Отец спортсмена пояснил, что в полицию переданы материалы, подтверждающие, что мать «издевалась» над его внучкой.

Вместе с этим в интернете и всплыли кадры, которые, по мнению родителя Зайцева, обличают Маргариту в распутной жизни. На опубликованной записи якобы сама мать кричит на девочку, а после отдыхает в компании своего возлюбленного. Как отмечает РЕН ТВ, на обнародованном видео нет подтверждений, что бывшая жена Зайцева занималась противозаконной деятельностью. Дело расследует полиция.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отец хоккеиста Зайцева опроверг обвинения в похищении внуков.

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