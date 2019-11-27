Путин открыл памятник писателю Даниилу Гранину в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину в Санкт-Петербурге. На мероприятии он рассказал, каким человеком был Даниил Александрович.

«Судьба Гранина, судьба нашего выдающегося соотечественника и современника была неразрывно связана с Ленинградом, с Петербургом. И сам он, его личность, впитали лучшие черты его родного города. Потому что этот город, безусловно, стал для него родным», — сказал глава государства.

Путин назвал Гранина подлинным интеллигентом, честным, совестливым и порядочным человеком. В своих произведениях писателю удалось отразить события почти всего XX века.

«Он заслужил признание и любовь, уважение миллионов людей. При этом никогда не останавливался в своем творческом и духовном поиске. Как и многие герои его книг он стремился к познанию, к истине», — подчеркнул президент.

Российский лидер напомнил, что Гранин ушел на Великую Отечественную войну добровольцем. Защищал Ленинград в самые тяжелые дни блокады. После войны посвятил себя творчеству, напоминая людям о милосердии и человеколюбии.

Завершив свою речь, Путин вместе с дочерью Гранина возложил к памятнику писателя букет алых роз.

Даниил Гранин написал такие романы, как «Иду на грозу», «Искатели», «Зубр», «Блокадная книга» и другие. Большое внимание в произведениях он уделял научно-техническому прогрессу, а также блокаде Ленинграда. Писатель сам защищал город во время Великой Отечественной войны. Он скончался в Санкт-Петербурге 4 июля 2017 года в возрасте 98 лет. 1 января 2019 года Гранину исполнилось бы 100 лет.

Как сообщал 5-tv.ru, 27 ноября Владимир Путин также принял участие в открытии скоростной платной автодороги М11 Москва — Санкт-Петербург.