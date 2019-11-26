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  4. Лавров высказался о рекомендации WADA отстранить Россию от Олимпиады

Лавров высказался о рекомендации WADA отстранить Россию от Олимпиады

, 17:05 | Игорь Рязов Видео 138

Глава МИД РФ призвал не делать поспешных выводов и призвал к честному разговору.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /MFA Russia, REUTERS /AGENCJA GAZETA

Тема:
Допинговый скандал 274

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал рекомендации комитета WADA об отстранении России от Олимпиады на четыре года из-за допингового скандала.

«Я бы не стал сейчас делать каких-то поспешных выводов», — сказал Лавров, добавив, что рекомендацию еще должен рассмотреть руководящий орган.

Министр также ответил на вопрос о том, справедливы ли рекомендации комитета WADA по соответствию.

«(Есть. — Прим. ред.) желающие поставить Россию в положение обороняющейся, в положение обвиняемой. Причем обвиняемой, по сути дела, во всем и повсюду, какую область международной жизни ни возьми», — цитирует его ФАН.

Лавров добавил, что Россию всегда обвиняют в нарушениях, если она делает что-то невыгодное для одной или нескольких западных стран. Москва будет отстаивать необходимость честного разговора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что WADА рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады на четыре года. Если рекомендация будет принята, российские спортсмены не смогут выступать Токио в форме с опознавательными знаками РФ. Получать медали им придется без флага и исполнения гимна.

Тема:
Допинговый скандал 274
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