«Одно лицо»: молодую внучку Боярского признали копией отца

Внучка Боярского удивила поклонников схожестью с собственным отцом. Совместное фото Екатерина опубликовала у себя в Instagram.
Как пояснила девушка, этот снимок был сделан на бале дебютанток Tatler, участницей которого Боярская стала в этом году. На девушке синее платье из пайеток с длинными рукавами.
Рядом с Екатериной позирует Сын Михаила Боярского — Сергей. Поддержать дочь он пришел в светло-сером костюме. Поклонники девушки отметили, что она крайне похожа на своего отца. В то же время многие приняли Сергея Боярского за возлюбленного Екатерины.
«Без вопросов! Одно лицо!»
«Да, Катерина, ты папина доченька»;
«Как будто парень с девушкой», — резюмируют фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Михаил Боярский назвал главное требование к будущему мужу красавицы-внучки.