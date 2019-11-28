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«Одно лицо»: молодую внучку Боярского признали копией отца

, 7:52 | Анастасия Игонина Фото 159

Девушка поделилась семейным фото в социальных сетях.

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Фото, видео: Instagram @boyarskaya.katerina

Внучка Боярского удивила поклонников схожестью с собственным отцом. Совместное фото Екатерина опубликовала у себя в Instagram.

Как пояснила девушка, этот снимок был сделан на бале дебютанток Tatler, участницей которого Боярская стала в этом году. На девушке синее платье из пайеток с длинными рукавами.

Рядом с Екатериной позирует Сын Михаила Боярского — Сергей. Поддержать дочь он пришел в светло-сером костюме. Поклонники девушки отметили, что она крайне похожа на своего отца. В то же время многие приняли Сергея Боярского за возлюбленного Екатерины.

Instagram @boyarskaya.katerina

«Без вопросов! Одно лицо!»

«Да, Катерина, ты папина доченька»;

«Как будто парень с девушкой», — резюмируют фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Михаил Боярский назвал главное требование к будущему мужу красавицы-внучки.

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