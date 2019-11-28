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Видео: Юлия Михалкова объелась пельменями после ухода из шоу

, 5:26 | Анастасия Игонина Видео 306

Теперь актриса снимает кулинарное шоу — для одного из выпусков ей пришлось побывать в нескольких пельменных города.

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Фото, видео: Instagram @mihalkova

Юлия Михалкова после ухода из шоу «Уральские пельмени» активно занимается развитием собственных идей и участвует в необычных проектах. Так, девушка рассказала о том, как наелась пельменей ради съемок шоу.

О достижении артистка рассказала на своей странице в Instagram. В сторис аккаунта Михалкова поделилась видео, на которых она сама лепит пельмени под руководством одного из сотрудников общепита.

Согласно кадрам, Юлия успела попробовать собственноручно слепить несколько видов пельменей. После этого актриса сама съела блюдо, в приготовлении которого принимала участие — об этом она тоже рассказа подписчикам.

Instagram @mihalkova

В основной ленте аккаунта Михалкова также разместила пост, посвященный событию. В тексте публикации артистка призналась, что для съемок кулинарного шоу она побывала примерно в десятке столичных ресторанов, в каждом из которых дегустировала блюда.

«Итог: пришлось съесть 58 пельменей! За один день!» — подсчитала актриса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Михалкова из «Уральских пельменей» сразила подписчиков меховым кокошником.

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