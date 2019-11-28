  1. Пятый канал
  4. Пятеро туристов РФ, пострадавших в ДТП в Доминикане, готовятся к возвращению домой

Пятеро туристов РФ, пострадавших в ДТП в Доминикане, готовятся к возвращению домой

, 6:26 Эфирная новость 71

Всего в медучреждениях республики остаются 25 человек, шестеро в тяжелом состоянии.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / twitter.com / DiarioLibre; 5-tv.ru

Шестеро россиян, пострадавших в автокатастрофе в Доминикане, остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Ростуризме.

Всего в больницах находятся 25 человек. Им оказывается вся необходимая помощь. Семь человек, которые отделались небольшими травмами, вылетели в Москву. Пять пострадавших выписались и уже сегодня могут вернуться на Родину.

Напомню, авария произошла во вторник. Российские туристы возвращались в аэропорт, когда на шоссе их автобус столкнулся с грузовиком и перевернулся. В результате погибших нет, десятки человек получили травмы. Представители туроператора уже подтвердили — все россияне были застрахованы. Им полагается компенсация.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи Доминиканы не готовы дать точного прогноза о сроках выздоровления российских туристов, получивших тяжелые травмы в ДТП автобуса с грузовиком 26 ноября.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.97
-0.05 70.44
-0.08
Гороскоп на 28 ноября: Меркурий в союзе с Нептуном сулят любовные приключения

Последние новости

11:32
«Британская Кардашьян» оголила роскошные формы — горячие фото
11:24
Мужчина задержан по подозрению в заказном убийстве отца в Санкт-Петербурге
11:14
Питание против рака: российские онкологи разработали меню для защиты от опухолей
11:06
Кристина Асмус хотела записать фанатам видео, но подавилась мандарином
10:56
Три тонны кокаина: В Испании нашли затонувшую подлодку с наркотиками
10:50
«Идеальная фигура»: Виктория Боня с клубничкой в руках сразила юзеров

Сейчас читают

Похудевшая Малиновская показала стройные ноги — фото
«Суперская снегурочка»: Михалкова из «Уральских пельменей» сразила подписчиков
Гороскоп на 28 ноября: Меркурий в союзе с Нептуном сулят любовные приключения

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]