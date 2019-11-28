Пятеро туристов РФ, пострадавших в ДТП в Доминикане, готовятся к возвращению домой

Шестеро россиян, пострадавших в автокатастрофе в Доминикане, остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Ростуризме.

Всего в больницах находятся 25 человек. Им оказывается вся необходимая помощь. Семь человек, которые отделались небольшими травмами, вылетели в Москву. Пять пострадавших выписались и уже сегодня могут вернуться на Родину.

Напомню, авария произошла во вторник. Российские туристы возвращались в аэропорт, когда на шоссе их автобус столкнулся с грузовиком и перевернулся. В результате погибших нет, десятки человек получили травмы. Представители туроператора уже подтвердили — все россияне были застрахованы. Им полагается компенсация.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи Доминиканы не готовы дать точного прогноза о сроках выздоровления российских туристов, получивших тяжелые травмы в ДТП автобуса с грузовиком 26 ноября.