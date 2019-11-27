Шесть туристов, попавших в аварию в Доминикане, в критическом состоянии

Семеро российских туристов, попавших в аварию в Доминикане, вернулись в Москву. Это те, кому повезло отделаться ушибами. Остальные — в доминиканских больницах, и когда они увидят родных, пока не ясно. Врачи не дают уверенных прогнозов. Шесть человек все еще в критическом состоянии. По информации местных СМИ, российской туристке ампутировали обе руки.

Нашим соотечественникам, пострадавшим в злополучном рейсе, сейчас помогают все: медики, дипломаты, добровольные доноры, а эксперты выясняют, что стало причиной страшного ДТП.

В столице пассажиров рокового автобуса встречали медики, чтобы осмотреть их после долгого перелета. И один за другим выходили туристы, которые лишь чудом не попали в аварию, потому что в последний момент перед поездкой изменились планы.

Последняя информация у Виталия Ханина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что названа предварительная причина ДТП с российскими туристами в Доминикане.