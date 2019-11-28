«Девушка по выходным»: Алла Сигалова рассказала о долгом романе с женатым актером

Алла Сигалова рассказала о длительном романе с женатым мужчиной. По словам хореографа, она девять лет строила отношения с популярным в то время актером, имя которого по-прежнему не хочет раскрывать.

В эфире одного из ток-шоу Сигалова рассказала, что влюбилась в мужчину, который буквально собрал в себе все качества, желаемые каждой молодой женщиной.

«Он был очень известным артистом. Очень красивым мужчиной, невероятным. Все, что женщина могла представить себе в идеальном мужчине — все воплотилось в этого человека», — вспоминает Алла.

Однако роман с самого начала был обречен на отсутствие логического продолжения — замужества. Мужчина уже был женат, а Сигалова, по ее словам, оставалась «девушкой по выходным». В то время ее такой статус не расстраивал, а вопрос свадьбы и расставания ее возлюбленного с женой никогда не был темой для разговоров.

«Я все прекрасно понимала, и это даже не обсуждалось», — призналась артистка.

Об этом романе Сигалова совершенно не жалеет. Она называет этот этап своей жизни счастливым.

«Дай Бог каждому прожить такое счастье!» — резюмирует женщина.

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