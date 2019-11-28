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«Идеальная фигура»: Виктория Боня с клубничкой в руках сразила юзеров

, 10:50 | Валентин Черников Фото 703

Модель поблагодарила своих поклонников за поздравления с 40-летием.

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Фото, видео: Instagram @victoriabonya

Виктория Боня на свое 40-летие примерила не один роскошный наряд. Начало праздничного дня модель встретила в голубом платье с блестками.

В обед именинница перевоплотилась в женщину-вамп. На пляж около арендованной виллы на Мальдивах она вышла в длинном леопардовом платье. На фото в одной ее руке коктейль из тропических фруктов, в другой — спелая клубничка.

«Сегодня чувствую себя королевой. Всех люблю. И еще раз спасибо за тысячи поздравлений!» — написала в посте Виктория на русском и английском.

Instagram @victoriabonya

Подписчики отметили, что платье со звериным принтом отлично смотрится на фигуре модели.

«Виктория, вы чудесная! Поздравляю вас с днем рождения!»

«Шикарное платье, фигура идеальная!»

«Вы великолепная! Пусть все ваши мечты сбываются!»

«Леопард — это ваше!», — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня сразила поклонников красотой в свой юбилей.

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