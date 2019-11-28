Мужчина задержан по подозрению в заказном убийстве отца в Санкт-Петербурге

Мужчина подозревается в убийстве родного отца в Санкт-Петербурге. Сын погибшего и его возможный подельник задержаны правоохранителями. По версии следствия, мужчина «заказал» родителя с целью завладеть его недвижимостью.

В апреле 2019 года в поселке Парголово Выборгского района неизвестный застрелил 68-летнего мужчину. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий были задержаны 40-летний сын скончавшегося и его приятель Максим Б., подозреваемый в организации убийства.

По версии следствия, мужчина подговорил своих знакомых Максима Б. и Владимира В. за денежное вознаграждение совершить убийство. Первый получил 50 тысяч рублей за подготовку преступления, второй — 400 тысяч рублей за его совершение. Летом 2019 года предполагаемый исполнитель «заказа» скончался от заболевания сердца.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге раскрыто убийство женщины, совершенное девять лет назад.