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Тиран, державший жену на привязи, устроил массовое ДТП в Нижнем Новгороде

, 16:20 | Ниса Мурзанаева 51

Предприниматель протаранил на внедорожнике 12 машин во дворе своего дома. Родственники за последние четыре месяца обращались в полицию с жалобами на него около 20 раз.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, /CHROMORANGE / Bilderbox, /Horst Galuschka, ИЗВЕСТИЯ

О бесчинствах бизнесмена в отношении семьи, стало известно после устроенного им массового ДТП. Предприниматель протаранил на внедорожнике 12 машин во дворе своего дома в Нижнем Новгороде. Мужчину отвезли в психиатрическую лечебницу сразу после спровоцированной им аварии.

Дочь тирана поведала, что мужчине могли примерещиться в чужих автомобилях его родственники — такое уже бывало. Семья ушла от бизнесмена четыре месяца назад.

«Сказал, что там внутри сидит моя мама с моим братом, и начал бомбить эту машину», — цитирует слова дочери нападавшего РЕН ТВ.

Родственники за последние четыре месяца обращались в полицию с жалобами на предпринимателя около 20 раз. Однако уголовного дела в отношении его так и не завели. Известно, что бизнесмен был судим пять раз за вымогательство. Дочь тирана рассказала, что увезла от него мать, когда та находилась в ужасающем состоянии.

«Когда я ее забирала, то на ней находился ошейник. Она потом отодвинула водолазку, показала, что на ней находится ошейник, чтобы она знала, что она находится на привязи», — рассказала дочь.

На мужчину жаловались не только близкие, но и соседи. Автомобильный погром стал для них «точкой кипения». До этого бизнесмен крушил собственную квартиру и подъезд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что защитник отца-тирана был в курсе его зверств над тремя сестрами.

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