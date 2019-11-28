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Представлен необычный логотип «Евровидения-2020» в минималистичном стиле

, 18:30 | Алиса Старжевская Видео 41

41 луч прерывистого круга обозначает страны, которые участвуют в песенном конкурсе.

Фото, видео: YouTube / Eurovision Song Contest

Организаторы показали логотип «Евровидения-2020», которое пройдет в Роттердаме. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Над вариантами нового логотипа трудились 11 голландских агентств. Команда Clever°Franke представила на суд Европейскому вещательному союзу абстрактный прерывистый круг, составленный из лучей, символизирующих национальные флаги 41 страны-участницы. Исполнительный продюсер «Евровидения-2020» Ситсе Баккер оценил логотип и отметил, что данный дизайн вполне соответствует характеристикам голландского дизайна.

В этом году 65-й песенный конкурс пройдет в Роттердаме в конференц-центре Rotterdam Ahoy с 12 по 16 мая 2020 года. «Евровидение» состоится в Нидерландах в четвертый раз, слоган — Open Up («Откройся»). Свое участие подтвердила 41 страна.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме не исключили участие Ольги Бузовой в «Евровидении».

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