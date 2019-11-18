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  4. В Госдуме не исключили участие Ольги Бузовой в «Евровидении»

В Госдуме не исключили участие Ольги Бузовой в «Евровидении»

, 22:15 | Мия Субботина 44

Вадим Манукян при этом подчеркивает, что певице не только необходимо записать 100% хит, но и подтянуть вокал, чтобы качественно исполнить вживую.

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Тема:
Ольга Бузова 681

Певица Ольга Бузова недавно заявила со сцены, что готовится к международному вокальному конкурсу и переводит свои композиции на английский язык, пишет Дни.ру. Тем не менее, ее вовремя опустили с небес на землю. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян заявил, что у Бузовой есть шанс предстать на зарубежной арене.

«Собственно говоря, именно это я и предсказывал несколько дней назад, когда говорил о том, что Константин Эрнст ни за что не будет рассматривать Ольгу Бузову в качестве реального кандидата от России для поездки на „Евровидение“. Юрий Аксюта, отвечающий на Первом канале за музыкальную сетку вещания, лишь подтвердил мои слова», — рассказал эксперт.

По словам Манукяна, когда трансляция конкурса будет передана телеканалу «Россия-1», у Ольги появится хороший шанс выступить на международном певческом конкурсе. Но эксперт отмечает, что Ольге необходимо приложить максимум усилий, ведь ранее певицу не раз критиковали за недостаточно развитые вокальные данные.

«Пусть готовит на 2021 год качественную англоязычную песню и подтягивает вокал. Возможно ей придется обратиться к европейским либо к заокеанским авторам. Шанс у нее появится только если она запишет 100% хит и сможет исполнить его хорошо вживую», — отметил Манукян.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Бузова ответила хейтеру на претензию к ее груди.

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Ольга Бузова 681
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