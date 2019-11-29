Валерия не одобрила небритый образ Пригожина

Иосиф Пригожин отпустил небольшую бороду. Фолловеры в Instagram оценили новый образ продюсера. Женская аудитория пришла в восторг от брутального имиджа, да и ему самому новое амплуа пришлось по душе. Однако жена Валерия бороду мужа не оценила, о чем продюсер рассказал в разговоре с Teleprogramma.pro.

А смену имиджа объяснил модным трендом.

«Сейчас модно, все с бородой ходят. Я хочу, как все. Мне, если честно, еще было любопытно посмотреть, какого цвета у меня борода, я не знал».

Instagram @prigozhin_iosif

В комментариях мужчину завалили комплиментами.

«Борода огонь!»

«Что-то в этом есть!»

«Как всегда неотразим!» — пишут фолловеры под постом Пригожина.

Вероятнее всего, продюсер скоро сбреет бороду, так как он примерный семьянин, для которого мнение жены — практически закон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 50-летний Иосиф Пригожин повеселил фанатов фото с «вантузом» на голове.