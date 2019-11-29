Валерия не одобрила небритый образ Пригожина

Иосиф Пригожин отпустил небольшую бороду. Фолловеры в Instagram оценили новый образ продюсера. Женская аудитория пришла в восторг от брутального имиджа, да и ему самому новое амплуа пришлось по душе. Однако жена Валерия бороду мужа не оценила, о чем продюсер рассказал в разговоре с Teleprogramma.pro.
А смену имиджа объяснил модным трендом.
«Сейчас модно, все с бородой ходят. Я хочу, как все. Мне, если честно, еще было любопытно посмотреть, какого цвета у меня борода, я не знал».
В комментариях мужчину завалили комплиментами.
«Борода огонь!»
«Что-то в этом есть!»
«Как всегда неотразим!» — пишут фолловеры под постом Пригожина.
Вероятнее всего, продюсер скоро сбреет бороду, так как он примерный семьянин, для которого мнение жены — практически закон.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 50-летний Иосиф Пригожин повеселил фанатов фото с «вантузом» на голове.