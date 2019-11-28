Сколько платят своим «бывшим» фигуранты громких звездных разводов

Громкие разводы звезд спорта и шоу-бизнеса в последнее время часто становятся достоянием общественности, публика с интересом следит за судебными тяжбами, чаще всего связанными с финансовыми вопросами. И конечно, всех волнует, размер алиментов, которые фигуранты звездных разводов в итоге выплачивают своим детям. Некоторые суммы удалось выяснить KP.RU.

Так, известный футболист, старший тренер юношеской сборной России по футболу Александр Кержаков платит бывшей жене Милане Тюльпановой, воспитывающей их общего сына Артемия, 40 тысяч рублей. Об этом сообщила в Instagram сама Милана.

Звезда сериалов «Кадетство» и «Кремлевские курсанты» Александр Головин, по данным издания, выплачивает маме своей дочери Оливии по решению суда 22 тысячи 560 рублей в месяц. Это два минимальных размера оплаты труда. Если МРОТ повысится, вырастут и алименты. Сам актер свое отцовство не признавал, пока его не подтвердил ДНК-тест. Известно, что бывшая подруга знаменитости Светлана Белогурова требовала для дочери 200 тысяч рублей в месяц.

Многодетный отец Андрей Аршавин выплачивает алименты на троих детей Юлии Барановской и еще на дочь бывшей жене Алисе Казьминой. Когда футболист играл в «Зените», два сына и дочь Барановской получали ежемесячно почти пять миллионов рублей. Однако теперь спортсмен завершил игровую карьеру, его доходы упали, а вместе с ними и размер алиментов. Футболист выплачивает 1/8 заработка на содержание детей плюс 64 тысячи 400 рублей на содержание Алисы (до достижения ребенком трехлетнего возраста). То есть, по подсчетам издания, каждый ребенок Аршавина получает более 300 тысяч рублей в месяц.

Бывшей супруге звезды 90-х Вадима Казаченко Ольге Мартыновой тоже пришлось отстаивать права сына в суде и на ток-шоу — певец свое отцовство признавать отказывался. Но исследование показало, что Филипп, которому сейчас два с половиной года, действительно сын Казаченко. В результате Ольга получает 14 тысяч рублей на ребенка и, пока мальчику не стукнет три года, еще 18 тысяч на себя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что футболист Денис Глушаков должен выплатить бывшей жене 42 миллиона рублей по решению суда.