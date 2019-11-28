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Более 40% пострадавших от паводка в Иркутской области остаются без жилья

, 20:07 Эфирная новость 38

Виталий Мутко потребовал от иркутских властей, чтобы все вопросы с получением сертификата на жилье должны быть решены до 20 декабря.

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Фото, видео: РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

Тема:
Паводок в Иркутской области 107

Власти Иркутской области предлагают не восстанавливать детские сады и школы, пострадавшие во время паводка, зато никак не могут обойтись без капремонта административных зданий. На каких основаниях? Об этом шла речь на совещании у Виталия Мутко. Вице-премьер в очередной раз раскритиковал работу иркутского губернатора Сергея Левченко.

«650 семей, они не то что ни начали ремонт, они свидетельства на руках не имеют. Как они к нам будут относиться? Вот к ним сейчас, хоть кто, хоть Народный фронт придет, хоть журналисты придут. Он скажет: «У меня ничего нет. Я не знаю, на какую сумму, что я буду, как зимовать буду», — сказал Мутко.

Все вопросы с получением сертификатов на жилье и капитальный ремонт должны быть решены до 20 декабря, потребовал вице-премьер.

Также вопросы возникли и к Министерству лесного комплекса Иркутской области. После масштабных пожаров, когда выгорело почти полтора миллиона гектаров тайги, комплексную проверку начали Рослесхоз, Байкальская природоохранная прокуратура и прокуратура Иркутской области. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Тема:
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