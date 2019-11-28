Посла США при ЕС обвинили в домогательствах сразу три женщины

Новый секс-скандал в США. Американского посла при Европейском союзе Гордона Сондланда сразу три женщины обвинили в домогательствах. Конечно, вспомнили они об этом спустя несколько лет. Потерпевшие заявляют — не добившись взаимности, мужчина сделал все, чтобы помешать их карьере. Сам посол отверг все обвинения. Доказательств нет. Политологи не исключают, что Сондланду пытаются испортить репутацию, потому что он — один из ключевых свидетелей в расследовании конгресса дела об импичменте президента Дональда Трампа.

Секс-скандалы давно уже стали способом давления на богатых и знаменитых. Сейчас главным мировым изгоем стал принц Эндрю, который в недавнем интервью признался в дружбе с миллионером Джеффри Эпштейном — сутенером, поставлявшим несовершеннолетних секс-рабынь своим влиятельным друзьям. Теперь британская королевская семья отстранила Эндрю от официальных обязанностей, а два десятка общественных и благотворительных организаций отказались с ним работать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что французские феминистки уже не первый раз сорвали показ нового фильма Романа Полански «Офицер и шпион» в городе Ренне. В свое время режиссер сознался в домогательствах к 13-летней девочке в 1977 году. За это режиссера лишен членства в американской Киноакадемии и до сих пор преследуется в США.