Экс-солистка группы SEREBRO раззадорила фанатов горячим снимком

Экс-солистка группы SEREBRO Катя Кищук опубликовала новую фотографию в соблазнительном образе. Артистка позирует в блестящем купальнике в джакузи. Девушка приподнялась над поверхностью воды, придав своему лицу томное выражение. Снимком звезда поделилась на своей странице в Instagram.

«Мои долгосрочные обязательства перед блондом возможно подходят к концу», — подписала пост певица.

Instagram @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Судя по всему, артистка решила вернуть свой натуральный цвет волос — темно-русый. Фанаты знаменитости сошлись на мнении, что сексуальность на опубликованном фото зашкаливает, а также написали девушке комплименты под постом.

«У тебя идеальная фигура»;

«Слишком горячо»;

«Какое фото. Вы красотка», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники заметили «третью руку» на фото Кати Кищук.