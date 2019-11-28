Проживающей в Париже блокаднице Ленинграда вручили российский паспорт. 96-летняя Мария Смульская более 40 лет провела во Франции, которая так и не стала для нее родной, сообщает РИА Новости.

Торжественная церемония вручения документа и указа президента РФ Владимира Путина о предоставлении гражданства прошла в парижской квартире женщины, прикованной к постели на протяжении последних нескольких лет.

«Мы очень рады, что смогли выполнить ваше желание и вручили вам паспорт гражданина РФ», — сказал советник-посланник посольства России во Франции Артем Студенников.

Мария Смульская, в свою очередь, подчеркнула, что теперь твердо намерена вернуться в Петербург.

«Я его давно не видела, мне дорог этот город. И я хочу немножко подышать воздухом моей жизни», — сказала блокадница.

На протяжении блокады Ленинграда Мария Смульская работала санитаркой в военном госпитале. Позднее 34 года жизни отдала строительной сфере. В 1978 году она последовала за дочерью во Францию. Квартиру в центре Ленинграда женщина, согласно законам того времени, оставила в пользу государства.

Мария Смульская на протяжении более чем 40 лет так и не получила французский паспорт. После распада СССР советское гражданство ею было утрачено.

От имени правительства Петербурга в феврале 2019 года Марии Смульской был вручен памятный знак в честь «75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи помогают вернуть жилье блокаднице, обманутой мошенниками.