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  4. «Краснодар» одолел «Базель» в матче Лиги Европы с минимальным счетом

«Краснодар» одолел «Базель» в матче Лиги Европы с минимальным счетом

, 22:02 | Василий Заика Видео 361

Встреча состоялась в Краснодаре на одноименном стадионе и завершилась со счетом 1:0.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; Instagram @chitaromario

Тема:
Лига Европы 36

ФК «Краснодар» с минимальным счетом одержал победу над швейцарским «Базелем» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча состоялась в Краснодаре на одноименном стадионе и завершилась со счетом 1:0.

Ворота гостей были распечатаны на 72-й минуте поединка. Нападающий «быков» Ари четко пробил с одиннадцатиметровой отметки. Впоследствии форвард был удален в добавленное судьей время за второй «горчичник».

«Краснодар» одержал уже третью победу подряд и занимает третью позицию в турнирной таблице группы «С» с девятью баллами в активе. «Базель», обеспечивший себе выход в плей-офф, располагается на первой строчке с десятью очками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов.

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