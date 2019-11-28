«Краснодар» одолел «Базель» в матче Лиги Европы с минимальным счетом

ФК «Краснодар» с минимальным счетом одержал победу над швейцарским «Базелем» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча состоялась в Краснодаре на одноименном стадионе и завершилась со счетом 1:0.

Ворота гостей были распечатаны на 72-й минуте поединка. Нападающий «быков» Ари четко пробил с одиннадцатиметровой отметки. Впоследствии форвард был удален в добавленное судьей время за второй «горчичник».

«Краснодар» одержал уже третью победу подряд и занимает третью позицию в турнирной таблице группы «С» с девятью баллами в активе. «Базель», обеспечивший себе выход в плей-офф, располагается на первой строчке с десятью очками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов.