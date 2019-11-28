Подозреваемого в убийстве отца-бизнесмена Вадима Кулебякина арестовали в Петербурге

В Петербурге арестован Вадим Кулебякин, подозреваемый в убийстве своего отца предпринимателя Владимира Кулебякина. Соответствующее распоряжение вынес Октябрьский районный суд Северной столицы.

Как сообщает ТАСС, Кулебякин-младший пробудет под стражей до 26 января 2020 года. Вместе с ним в СИЗО отправился и возможный соучастник преступления Сергей Баштанар.

По информации агентства, Вадим Кулебякин просил заключить его под домашний арест, однако ему было отказано.

Вадим Кулебакин и Сергей Баштанар подозреваются в организации убийства владельца гостиничного бизнеса Владимира Кулебакина. Бизнесмен из Архангельска был расстрелян в собственном доме в Петербурге в апреле этого года и позднее скончался в больнице.