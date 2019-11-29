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Матвеев день: Что можно и категорически нельзя делать 29 ноября

, 1:20 | Карина Бернтгольц Видео 1 341

29 ноября верующие чтят память апостола Матфея — одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа, который считается автором первого канонического Евангелия.

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Фото, видео: Lampada.in.ua; www.globallookpress.com / Vwpics, gourmet-vision, Andrey Arkusha, Michel Therin

Православные христиане чтят память апостола Матфея 29 ноября. Святой был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Именно он считается автором первого канонического Евангелия — Евангелия от Матфея.

История праздника

Святой Левий Матфей был одним из особо приближенных учеников Иисуса Христа. До встречи с ним апостол был мытарем, он собирал пошлины, налоги и подати. После знакомства с Господом святой принял христианство и начал проповедовать православие вместе со своим учителем.

В народе верили, что Матфей обладает уникальным даром: он мог исцелять от недугов и изгонять бесов. К нему обращались в случае болезни и тревоги на душе.

Через восемь лет после трагической казни Иисуса Христа апостол написал первое каноническое Евангелие — Евангелие от Матфея. После этого он несколько лет провел в странствиях, проповедуя православие мирскому населению.

Впоследствии святой мученик был жестоко казнен. Его тело предали огню в крепости Апасарос в Римской империи.

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Что можно делать 29 ноября

В Матвеев день в народе было принято ходить друг к другу в гости, приносить угощения и устраивать семейные застолья. Считалось, что праздник идеально подходит для разговоров по душам и откровенных признаний. Однако от пышных гуляний старались воздержаться.

29 ноября верующие также посещали церковь, возносили молитву святому Матвею и проводили свободное время за чтением Библии. 

В этот день необходимо очистить свои мысли и избавиться от обид, которые мешают помириться с близкими.

Некоторые верили, что на праздник можно привлечь в дом желанного гостя, если воткнуть булавку в ручку веника и поставить его у входа.

Что нельзя делать 29 ноября

29 ноября не рекомендуется совершать покупки. Прежде всего, это касается одежды. Считается, что любые вещи, приобретенные в этот день, принесут в дом ссоры и беспорядок. Поэтому на праздник лучше воздержаться от шоппинга и отложить его на выходные.

Существует примета, что в Матвеев день нельзя надевать одежду красного цвета. Она может привлечь беду и темные силы. Также нельзя слишком часто смотреться в зеркало и любоваться собой.

Особое внимание следует уделить свои мысли. Нужно постараться избавиться от ревности, зависти и скупости. Любое злодеяние, совершенное в этот день, обернется неприятностями для всех членов семьи.

Приметы

  • Дует сильный ветер — жди холодную зиму.
  • Выпал снег — жди теплого декабря.
  • Идет дождь — жди теплую зиму с оттепелями.
  • Низко плывут облака — снег выпадет в ближайшие дни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нельзя делать в начале Рождественского поста.

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