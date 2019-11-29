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«Откуда синяки?»: Савичева напугала фанатов, показав свои стройные ноги

, 5:56 | Карина Бернтгольц Фото 457

Певица выложила в Instagram забавный снимок и предложила фолловерам придумать к нему ироничную подпись. Фантазия пользователей разыгралась ни на шутку.

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Фото, видео: Instagram @yuliasavicheva

Российская эстрадная певица Юлия Савичева опубликовала в Instagram забавную фотографию. На снимке звезда позирует в эффектном концертном платье в смешной позе. Артистка в блестящем мини сидит на стуле, широко раскрыв рот и разведя в стороны руки. Вероятно, таким образом теледива решила изобразить испуг или другие схожие эмоции, однако истинную задумку своего фото Савичева не раскрыла. Вместо этого она предложила фанатам самим придумать описание для кадра и вместе с этим попытаться угадать, что попыталась спародировать их кумир.

Фантазия пользователей разыгралась ни на шутку. Один предположил, что исполнительница хотела передать эмоции студента перед защитой диплома. Другой сравнил выражение лица знаменитости с удивлением рыбака, в чью сеть попала огромная добыча. А кто-то и вовсе не пытался разгадать намерения Савичевой, а просто сделал ей комплименты. Бурю восхищения у фолловеров вызвали длинные стройные ноги светской львицы.

«Устала ждать, освободите кто-нибудь кабинку!»

«Когда вспомнила что завтра защищать диплом, а у тебя остался только один день для того, чтобы написать его!»

«А вот такую рыбину вчера поймала!»

«Ноги — огонь!» — отметили юзеры.

Instagram @yuliasavicheva

Впрочем, были и те, кто нашел изъян на снимке певицы. Некоторые заметили на ее ноге гематому и поинтересовались, где звезда успела заработать синяк.

«Синяки откуда?»

«Юля! Что с правой ногой? Синяк?» — спрашивали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Савичева раскритиковала откровенные фотосессии звезд.

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