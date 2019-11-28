Савичева раскритиковала откровенные фотосессии звезд

Юлия Савичева призвала поклонников в Instagram подумать над темой эротических фотосессий. По словам певицы, в последнее время она часто видит обложки музыкальных альбомов, на которых артист предстает обнаженным.

«Честно вам скажу, в этот момент чувствую себя неловко. Мне самой неоднократно предлагали сняться в откровенных фотосессиях, но я и подумать всерьез об этом не могла. Конечно, для каждого человека существует своя грань дозволенного. Кто-то не смущается наготы и считает это способом самовыражения, а кому-то и оголенное плечо покажется перебором», — написала звезда.

Instagram @yuliasavicheva

Савичева добавила, что понимает, когда на такое идут зрелые женщины, в особенности — матери нескольких детей. По мнению исполнительницы, своей красотой, молодостью и ухоженностью дама может вдохновить миллионы других представительниц прекрасного пола.

Большинство подписчиков согласились с Юлией и отметили, что самой певице оголяться ни к чему — зрители и так ее любят.

«Это ужас! Артисты с экранов телевизоров и в интернете только разлагают молодое общество. Это своего рода пропаганда. И это не нормально»;

«Мы вас и любим за то, что вы не выступаете в трусах в погоне за популярностью, что естественны и принципиальны. Человек источает прежде всего внутреннюю красоту. А нагота не может восхищать. Это всеобщая доступность и беспринципность»;

«Оголятся не нужно. У вас, Юля, и так есть все, чтобы удержать внимание зрителей — ваш талант, открытость, искренность. Заметила у многих исполнительниц: если оголилась, то это как последний аргумент, когда сказать больше нечего. Вам есть что сказать! Вас и одетую обожают, тем более, что одеваетесь вы со вкусом», — ответили фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Савичева рассказала, как воспитывает маленькую дочь.