«Лучший визажист»: Седокова похвасталась «профессиональным» макияжем от дочки

Известная поп-исполнительница Анна Седокова рассказала в Instagram, как проводит время с дочерью Моникой. Накануне звезда прилетела в Лос-Аннджелес к своей наследнице, которая проживает с отцом.

Судя по публикациям артистки в социальной сети, в компании со своей малышкой теледива не скучает. Например, на днях, девочка попробовала себя в роли визажиста и сделала матери «первоклассный» макияж. Получившийся образ Седокова продемонстрировала своим подписчикам.

«У меня самый лучший визажист. Сделает самый красивый макияж», — уверила певица.

Instagram @annasedokova

Пользователи не стали осуждать красные тени и яркую помаду, при помощи которых юная Моника сделала маму во всех смыслах неповторимой. Напротив, они оценили превосходное чувство юмора светской львицы и ее умение посмеяться над собой.

«Да уж, но прикольно! Аня, я Вас люблю за то, что вы не скучная. Помните: улыбайтесь, господа!»

«Сразу узнала почерк стилиста, как только увидела новый пост. Этот макияж просто бомба. Очень рада!»

«Люблю Вас, Аня, в первую очередь за ваше чувство юмора!»

«Умничка!»

«Это божественно!» — иронично заметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Седокова не стесняется, что увела женатого.