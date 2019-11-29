  1. Пятый канал
  4. Девушка скончалась в отделе полиции Оренбурга

Девушка скончалась в отделе полиции Оренбурга

, 8:56 | Ниса Мурзанаева Видео 344

Погибшая была доставлена туда за правонарушение.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Известия / Алексей Майшев, Зураб Джавахадзе, Александр Казаков, Михаил Терещенко ; www.globallookpress.com / Horst Galuschka

Девушка умерла в отделе полиции Оренбурга. Информацию подтвердили в региональном СУ Следственного комитета России. В ведомстве отметили — задержанная была доставлена туда за нарушение закона. Правоохранителями по факту ее смерти проводится проверка.

«Следственные органы Оренбургской области начали проверку по сообщению из полиции о том, что в отделе полиции скончалась доставленная за правонарушение девушка», — сообщили в Следственном управлении СК РФ по Оренбургской области

28-летнюю гражданку доставили в отдел после сообщения о семейной ссоре. РБК пишет, что задержанная нанесла супругу травмы, в результате которых он попал в медучреждение. В какой-то момент девушка почувствовала себя плохо. Сотрудники полиции вызвали скорую помощь. Однако медикам не удалось ее спасти.

Точная причина смерти задержанной пока остается неизвестной.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Сургуте задержанная скончалась в отделе полиции. Женщину доставили туда за пьяный дебош.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.10
0.13 70.57
0.13
Гороскоп на 29 ноября: Луна в знаке Козерога расширяет границы ваших возможностей

Последние новости

10:19
Актер Вячеслав Гришечкин опроверг слухи о своем избиении в Москве
10:12
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Миши Балашова
10:06
Робот проводит экскурсии в крепости Нарын-кала в Дагестане — видео
9:57
Глафира Тарханова в образе блондинки заглянула в глаза белой ламы
9:43
«Событие 2016 года»: Директор рассказал о следственных действиях в Фонде капитального ремонта Петербурга
9:40
Как не стать жертвой маркетологов в Черную пятницу — репортаж

Сейчас читают

Гороскоп на 29 ноября: Луна в знаке Козерога расширяет границы ваших возможностей
Димаш Кудайберген о том, почему носит маску, Игоре Крутом и планах в Южной Корее
«Женщина года»: Жена Реввы в роскошном платье взбудоражила юзеров

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]