Девушка скончалась в отделе полиции Оренбурга

Девушка умерла в отделе полиции Оренбурга. Информацию подтвердили в региональном СУ Следственного комитета России. В ведомстве отметили — задержанная была доставлена туда за нарушение закона. Правоохранителями по факту ее смерти проводится проверка.

«Следственные органы Оренбургской области начали проверку по сообщению из полиции о том, что в отделе полиции скончалась доставленная за правонарушение девушка», — сообщили в Следственном управлении СК РФ по Оренбургской области

28-летнюю гражданку доставили в отдел после сообщения о семейной ссоре. РБК пишет, что задержанная нанесла супругу травмы, в результате которых он попал в медучреждение. В какой-то момент девушка почувствовала себя плохо. Сотрудники полиции вызвали скорую помощь. Однако медикам не удалось ее спасти.

Точная причина смерти задержанной пока остается неизвестной.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Сургуте задержанная скончалась в отделе полиции. Женщину доставили туда за пьяный дебош.