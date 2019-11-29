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«Событие 2016 года»: Директор рассказал о следственных действиях в Фонде капитального ремонта Петербурга

, 9:43 | Ниса Мурзанаева Эксклюзивное интервью 75

По словам Дениса Шабурова, организация работает в штатном режиме.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Директор некоммерческой организации «Фонд — региональный оператор капитального ремонта» Санкт-Петербурга Денис Шабуров прокомментировал обыски силовиков. Следственные действия проводились в организации накануне.

«Следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного в Центральном районе. Там все документы были представлены, фонд продолжает свою работу. Это событие 2016 года. Все нормально работает, я работаю», — заявил глава организации.

При этом советник генерального директора Фонда капитального ремонта Санкт-Петербурга Тамара Панченко информацию об обысках не подтвердила. По ее словам, сотрудники организации не обладают никакой информацией о следственных мероприятиях.

«В настоящий момент информации у сотрудников Фонда о проходящих обысках нет. Фонд работает в штатном режиме. Вчера был обычный рабочий день. Сегодня все также начинают с девяти. Идет обыкновенная работа», — утверждает Панченко.

5-tv.ru

Накануне появилась информация, что в Фонд капитального ремонта пришли силовики. Точные причины проведения следственных мероприятий пока неизвестны. Деятельность Фонда предусматривает проведение капремонта многоквартирных домов в Северной столице.

Ранее 5-tv.ru писал, что правоохранители пришли с обысками в Фонд капитального ремонта Санкт-Петербурга.

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