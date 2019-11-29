Эксперт пояснил, как распознать новый способ мошенничества с банковскими картами

Адвокат, полковник милиции в отставке Евгений Черноусов рассказал о новом способе, с помощью которого мошенники крадут с банковских карт деньги. Как и в большинстве случаев, речь идет о социальной инженерии. Эксперт дал рекомендации, которые помогут людям сохранить свои финансы.

«Преступники не дремлют. Новый способ мошенничества появился. Кто-то приходит в помещение с банкоматами, чтобы снять наличные деньги. Как раз в это время там находится устойчивая преступная группа. Там есть „жертва“ и так называемый свидетель, который подтверждает любой факт», — поведал специалист.

Далее, по словам Евгения Черноусова, один из злоумышленников оставляет в приемнике свою банковскую карту и дожидается, когда кто-то «клюнет на удочку», и начнет искать владельца имущества. В этот момент аферисты начинают обвинять сердобольного прохожего в том, что вместе с картой человек достал из банкомата еще и несколько тысяч рублей. Подобная схема напоминает подставы с «поцарапанными» автомобилями и «утерянными» портмоне.

«Когда вы услышали такие слова, и вы не брали деньги, вы должны понять — у вас их вымогают. Вы жертва. Вы должны взять мобильный телефон и: „Я сейчас наберу сотрудников полиции, вы мошенники!“ И можно сделать несколько фотографий. Как только наберете „02“ и назовете адрес, они сразу исчезнут», — посоветовал полковник в отставке.

Евгений Черноусов рекомендует сразу дать мошенникам понять — вы в курсе происходящего. Также звонок в полицию нужно сделать для того, чтобы злоумышленники не подкараулили вас во дворах, после того, как вы покинете здание банка. По словам эксперта, больше всего в подобной ситуации страдают пожилые люди, не способные быстро среагировать и дать отпор преступникам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что раскрыт еще один способ кражи денег с банковских карт.