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«Он с ним живет»: соседка о студенте, подозреваемом в избиении актера Гришечкина

, 14:16 | Ниса Мурзанаева Эксклюзивное интервью 141

24-летний юноша проживает в квартире одинокого артиста и помогает ухаживать за собакой, утверждает женщина.

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Фото, видео: Instagram @grishechkin_slava, 5-tv.ru

Соседка Вячеслава Гришечкина рассказала о молодом человеке, подозреваемом в избиении актера в его квартире в Москве. В сети появилась информация о том, что артисту нанес увечья 24-летний студент Джемшит Б. По данным РЕН ТВ, актер помог юноше со столичной пропиской.

«Он с ним живет и учится в институте, где Гришечкин преподает. Парень помогает ему, когда он в командировки уезжает. У него собака, он взял из приюта после смерти жены. У него студентов много приходит, гостей, знаменитостей. Нормальный жилец, нормальный человек», — сообщила соседка.

Instagram @dzhemshitballyev

Женщина утверждает, что ничего экстраординарного в доме не происходило. Информацией о потасовке между Вячеславом Гришечкиным и его жильцом она не обладает.

«Все нормально, тот ушел утром на занятия», — сказала жительница многоквартирного дома.

Вячеслав Гришечкин опроверг информацию об избиении, назвав ее «полной глупостью». Актер также отметил, что чувствует себя прекрасно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети появились новости об избиении актера Вячеслава Гришечкина.

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